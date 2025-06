Napoli padrone in Serie A, e altrove? Ecco come stanno andando Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

Sosta per le nazionali agli sgoccioli non solo per l’Italia e la Serie A ma ovviamente anche per gli altri Paesi e per i loro rispettivi campionati. Tempo anche per stilare i primi bilanci dopo un paio di mesi di stagione pieni di gare, sorprese, conferme, infortuni e che preannunciano spettacolo anche per le settimane a venire. Mentre in Italia c’è un terzetto (Napoli, Inter e Juventus) che si è staccato dalle altre che restano attardate, come il Milan, altrove invece le situazioni sono ben diverse. Facciamo quindi un quadro degli altri campionati andando ad analizzare non solo chi è partito meglio e come lo ha fatto, ma anche chi sta deludendo, chi deve già rincorrere, quali squadre inoltre possono impensierire le solite big.

Ecco come stanno andando le cose in Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.