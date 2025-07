Napoli, passi avanti per Beukema: il Bologna abbassa le pretese, intesa vicina

Un altro pilastro per la difesa di Antonio Conte, già la migliore dello scorso campionato di Serie A: l'intesa con gli emiliani è vicinissima

Il Napoli vuole lavorare in grande per difendere il titolo di campione d'Italia e ben figurare nella prossima Champions League: il ds Giovanni Manna, che ha fatto passi avanti importantissimi sul fronte esterno d'attacco con Noa Lang, sta per strappare anche il via libera per un rinforzo importantissimo in difesa come Sam Beukema del Bologna. Il centrale olandese, che sarebbe il secondo colpo nel reparto arretrato dopo Marianucci dall'Empoli, ha già giocato in Champions League e andrebbe a cementare una linea solida con Buongiorno.