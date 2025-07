Napoli, sarà rivoluzione in attacco: Atalanta e Marsiglia su Raspadori. Lindstrom, Ngonge e Simeone ai saluti

Il Napoli cambierà il volto del proprio attacco: Raspadori piace a Juric e De Zerbi. Le possibili destinazioni di Lindstrom, Ngonge e Simeone

Il Napoli sta allestendo una grande squadra per Antonio Conte. Gli azzurri hanno ufficializzato gli arrivi di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci e sono a un passo da Sam Beukema e Noa Lang. L'olandese, però, non dovrebbe essere l'unico rinforzo in attacco, dato che è in corso con il Bologna anche una trattativa per Dan Ndoye e, per il ruolo di vice-Lukaku, piacciono Lorenzo Lucca, Darwin Nunez e Moise Kean. Tutti potenziali acquisti che rischiano di togliere il posto a Giacomo Raspadori e non solo.

A prescindere dai nomi, l'idea del Napoli è far arrivare a Castel Volturno due esterni e una punta centrale, andando a infoltire il reparto offensivo. Insieme agli acquisti, ci saranno, delle cessioni davanti e tra gli indiziati a partire potrebbe esserci proprio il numero 81, uno degli uomini decisivi nello scudetto della scorsa stagione.

Sempre da monitorare, poi, le situazioni di Giovanni Simeone, Cyril Ngonge e Jesper Lindstrom, oltre a Victor Osimhen, diviso tra le voci su Galatasaray e Juventus.