Napoli, sorpasso sull'Atalanta per Brescianini: offerta pronta, il Milan attende l'incasso

Marco Brescianini sta infiammando questa sessione di mercato estiva. Sono vari i rumors che si rincorrono sul centrocampista classe 2000, gestito dalle sapienti mani di Giuseppe Riso e dell’agenzia di GR Sports: alcuni top club della nostra Serie A hanno messo il mirino l’ex Monza, ma in casa Frosinone una cessione non è da ritenersi necessaria o scontata. I motivi? Il giocatore è blindato da un lungo contratto sino al prossimo 30 giugno 2027 e si sta allenando agli ordini del nuovo tecnico di Vincenzo Vivarini che lo ritiene uno dei pilastri – ha giocato da titolare anche la sfida amichevole contro il Bari, persa per 4-3 - sul quale ridare la caccia alla massima divisione.