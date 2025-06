"Dio ha confermato di essere bulgaro": è questo il mantra che accompagna tutta la carriera di Hristo Stoichkov, fenomeno nato a Plovdiv nel febbraio del 1966. Un calciatore baciato dal talento, un personaggio istrionico partorito da una nazione che fino a quel momento non si era mai distinta particolarmente per quanto concerne il mondo del calcio. Ma come ben si sa, un fulmine non cade mai due volte nello stesso punto.