Emanuel Emegha, la sorpresa della Ligue 1 che può diventare il nuovo attaccante del Chelsea

Emanuel Emegha è il primo giocatore della nuova rubrica Hidden Gems FC, dedicata ai giocatori che non sono mai stati considerati tra i più grandi talenti, ma che ora possono comunque realizzare un trasferimento di alto livello.

Emegha sta dimostrando di essere uno dei migliori attaccanti della Ligue 1 in questa stagione. L'attaccante ha attualmente segnato 14 goal e fornito tre assist in 26 partite di campionato. Questo lo colloca al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori della Ligue 1. Allo Strasburgo, Emegha è approdato in una squadra che sta superando di gran lunga le aspettative. La squadra è attualmente al settimo posto in Ligue 1, a solo un punto da un posto che le darebbe diritto a giocare in Europa alla fine della stagione.

Il rendimento che l'attaccante della Jong Oranje sta avendo da mesi allo Strasburgo non è scontato. Dimostra che in pochi anni ha fatto passi da gigante. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla carriera di Emegha, che anche se non più giovanissimo sta dimostrando di avere il potenziale per diventare un attaccante di livello mondiale.