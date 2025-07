Eric Cantona, da Jim Morrison al colpo di kung fu: "Non sono d'accordo con ciò che è accettato"

Rebels United presenta giocatori controversi, abituati ad andare controcorrente: prima puntata dedicata a Cantona, ribelle con carattere da vendere.

In un'epoca in cui il calcio moderno ormai viene presentato senza sbavature ed è stato perfezionato fino all'osso, il nome di Eric Cantona sembra una reliquia di un'altra epoca.

Il 58enne ex attaccante francese è diventato famoso soprattutto per la sua avventura al Manchester United, dove dal 1992 al 1997 ha inaugurato un'era di successi. Quando si pensa a lui, viene in mente un calciatore che non cercava di compiacere.