Hall of Fame Vol. II - Marco Van Basten, il Cigno di Utrecht dalle ali fragili

L'eleganza di un cigno, la leggerezza di una farfalla: Marco Van Basten è stato il centravanti più raffinato del calcio moderno.

A dispetto del fisico imponente di cui madre natura l’aveva dotato, si muoveva sul campo di calcio con l’eleganza di un cigno e la leggerezza di una farfalla, correndo sulle punte come un ballerino di danza classica. Aveva imparato, nei tanti anni di apprendimento calcistico all’Ajax, con il suo maestro Johan Cruijff, a leggere in anticipo il gioco, rubando il tempo ai difensori e arrivando prima di tutti sul pallone con un tempismo eccezionale.

Le sue finte, i suoi tocchi di palla, le veroniche, le sponde aeree e gli assist precisi con cui sapeva smarcare i compagni, erano come una poesia di Leopardi in pantaloncini e scarpette. Stupendi e malinconici. I suoi gol, in acrobazia, di pura tecnica o di potenza, segnati a compimento di un’azione corale o sfruttando un calcio piazzato, simili a dipinti di Leonardo sulle note di “Per Elisa” di Ludwig Van Beethoven. Tanto che ancora oggi, a riguardarli, con le maglie dell’Ajax e del Milan, o piuttosto con la divisa arancione della Nazionale olandese, si rimane inevitabilmente incantati, quasi increduli, al cospetto di tanta bellezza.

Nella Hall of fame dei calciatori più iconici di sempre non poteva di certo marcare Marco Van Basten, il centravanti più raffinato del calcio moderno e uno dei più forti di sempre. Perfezionista, vincente (24 i titoli di squadra conquistati in carriera, cui vanno aggiunti 8 titoli personali di capocannoniere, una Scarpa d’Oro e 3 Palloni d’Oro, come Cruijff e Platini), spettacolare, amatissimo dai suoi tifosi, ma anche sfortunato, sofferente e malinconico, quando i problemi alla “maledetta” caviglia destra lo porteranno nel giro di pochi anni dall’essere il migliore al Mondo al ritiro precoce.