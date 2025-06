Inter, la nuova maglia 2025/26: esordio al Mondiale per Club, scritta stilizzata e inserti azzurri. Lautaro, Barella e Dimarco in foto

L'Inter e Nike (foto Inter.it) hanno presentato oggi il nuovo home kit per la stagione 2025/2026 confermando le anticipazioni delle ultime settimane. La maglia ha un design particolare con le classiche strisce verticali che in realtà sono state sostituite dalla scritta allungata e stilizzata "INTER" visibile nelle righe di colore più scuro tendenti al nero, ma non completamente black. Confermata la presenza dei tre sponsor betsson.sport, Gate/io sulla manica e u-Power sul retro oltre al logo nike e il logo Inter con le due stelle. Tutti gli elementi extra sono colorati in azzurro che svetta sulle righe di sfondo neroblu.

TESTIMONIAL - I testimonial del lancio sono tre baluardi della rosa che da tempo vestono e difendono i colori nerazzurri. Nella campagna di lancio ci sono infatti il capitano Lautaro Martinez, il vice-capitano Nicolò Barella e Federico Dimarco.

L'ESORDIO - L'esordio della nuova maglia avverrà al Mondiale per Club Fifa nella seconda partita contro gli Urawa Red Diamonds in programma a Seattle il 21 giugno 2025.

FC Internazionale Milano e Nike lanciano oggi la Maglia Home per la stagione 2025/26, che rende omaggio all’identità del Club nerazzurro. La nuova jersey presenta un design altamente innovativo che gioca sul confine tra visibile e invisibile: sul fronte le iconiche strisce nere e blu vengono infatti modellate per creare la scritta INTER, abilmente celata tra i motivi grafici della maglia e che può essere colta solo da chi osserva con attenzione. Questa narrazione visiva stratificata parla da un lato ai tifosi - che ritrovano nella nuova maglia l’essenza del Club nerazzurro - e propone allo stesso tempo uno stile capace di aprirsi al mondo e conquistare una nuova generazione di appassionati, sempre più numerosa e internazionale"

LA DESCRIZIONE TECNICA -"La collezione Match unisce dettagli di design autentici e una tecnologia leggera ad asciugatura rapida che mantiene la pelle fresca e regala comfort in campo. La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort. Sviluppato in base ai dati ricavati dai test sugli atleti, il tessuto a trama aperta consente di mantenere una freschezza costante quando il gioco entra nel vivo. La maglia è realizzata in poliestere riciclato e il design autentico è lo stesso indossato dalle star in campo. È possibile personalizzare la maglia con nome e numero del giocatore preferito e aggiungere le patch della Lega Serie A 2025/26 o Champions League sulla manica".