L'Italia Under 21 di Cesare Maldini: l'era d'oro dei tre trionfi europei

L’Italia U21 di Carmine Nunziata dall’11 al 28 giugno in Slovacchia proverà a rinverdire gli antichi fasti della Nazionale giovanile e a conquistare un titolo europeo di categoria che manca da ben 21 anni. Nelle ultime edizioni, infatti, nonostante i vari Ct. che si sono succeduti alla guida (Casiraghi, Ferrara, Mangia, Di Biagio e Nicolato) gli Azzurrini hanno sempre deluso le attese e per un motivo o per l’altro non sono mai riusciti nemmeno a raggiungere la finale.

C’è stata un’epoca calcistica però in cui l’Italia U21 dominava ed era un osso duro da superare per tutte le avversarie: gli anni ’90 del secolo scorso, che videro gli Azzurrini, allenati da Cesare Maldini, vincere per ben 3 volte consecutive il titolo europeo di categoria.