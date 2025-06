Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

Iliade, Odissea ed Euro 2004: Theodoros Zagorakis come Achille e Ulisse, il Portogallo come la città di Troia e Itaca, patria di Odisseo. Già, perché nemmeno la penna del mitico Omero avrebbe potuto disegnare una sceneggiatura come quella vissuta dalla nazionale della Grecia, allenata dal tedesco Otto Rehhagel, nell'estate di 21 anni fa, in territorio lusitano. Una squadra che partecipava nel 2004 al secondo campionato europeo di calcio della sua storia, da tutti ritenuta troppo debole persino per qualificarsi alla fase finale.