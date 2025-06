Juventus, visite mediche terminate per Nico Gonzalez FOTO e VIDEO

Ieri sera l'arrivo a Torino, oggi la prima giornata bianconera di Nico Gonzalez. L'attaccante argentino, vincitore dell'ultima Coppa America, è stato preso dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto;l'operazione, ben indirizzata ormai da tre settimane, è stata chiusa dalla dirigenza bianconera nel primo pomeriggio di ieri sulla base di 38 milioni di euro così suddivisi: 8 milioni per il prestito oneroso, 25 per il riscatto obbligatorio, altri 5 di bonus.

: quindi sarà tempo di firme e annunci ufficiali.- Molto probabilmente non si riuscirà a completare l'iter burocratico entro le 12, non rientrando così nei tempi tecnici per inserire il giocatore nelle liste Serie A ed essere a disposizione di Thiago Motta per la gara contro il Verona.contro la Roma all'Allianz Stadium.