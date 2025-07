Nico Williams resta all'Athletic Bilbao: no al Barcellona, lungo rinnovo e sale la clausola rescissoria

L'Athletic Bilbao vince la sua battaglia: no al Barcellona, Nico Williams resta e firma un nuovo e lungo contratto con il club basco

Il tormentone del calciomercato spagnolo si conclude, ma non con l'esito atteso da tutti: Nico Williams non va al Barcellona e resta all'Athletic Bilbao.

Quando tutto sembrava indirizzato per il passaggio dell'ala spagnola classe 2002, è arrivato il colpo di scena: Nico ha rifiutato la corte dei blaugrana e ha deciso di rimanere nei Paesi Baschi, una "scelta di cuore".

Il Barça aveva incassato il sì del ragazzo e si era messo al riparo dall'inserimento di altri colossi del calcio continentale, su tutti il Bayern Monaco, e la clausola rescissoria da 58 milioni di euro di Nico Williams era pronta per essere pagata, ma per i catalani si era ripresentate le ormai note difficoltà nell'iscrivere il giocatore in relazione alle regole del Fair Play Finanziario della Liga.

Tanti fattori che avevano messo in stallo l'operazione, prima della decisione definitiva di Nico Williams: resta all'Athletic e rinnova a lungo con i baschi.