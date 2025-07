Niente Osimhen? L'Al-Hilal regala a Inzaghi Hamdallah: prestito fino alla fine del Mondiale per Club, poi torna all'Al-Shabab

Un trasferimento unico nel suo genere, quello pensato dalla società araba, passata a sorpresa contro il Manchester City e ora avversaria del Fluminense ai quarti di finale della manifestazione in America

L'Al-Hilal ha deciso di piegare le leggi del calciomercato a proprio favore, grazie al consenso della lega araba dopo la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale per Club a sorpresa ai danni del ben più quotato Manchester City: è infatti ufficiale l'arrivo in prestito alla corte di Simone Inzaghi di Abderrazak Hamdallah, attaccante 34enne che ha giocato l'ultima stagione nelle fila dell'Al-Shabab di Nedved (dirigente), Terim (allenatore) e Bonaventura (calciatore). Hamdallah sarà l'alternativa a Marcos Leonardo, autore di una doppietta decisiva contro i Citizens, dato che Mitrovic è indisponibile. La cosa surreale? Che questo trasferimento sarà valido solo per qualche giorno, fino alla fine della manifestazione.