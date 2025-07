Noa Lang al Napoli, trattativa in chiusura: i dettagli

Decisivi gli ultimi contatti con il Psv per sistemare anche gli ultimi aspetti della trattativa: affare da 30 milioni

Il Napoli sta chiudendo in questi minuti la trattativa per Noa Lang. Decisivi gli ultimi contatti con il Psv nella tarda serata di ieri per sistemare anche i dettagli tra le parti, ora è stato trovato un accordo totale verbale e mancano solo le firme sui contratti. L'intesa con l'esterno d'attacco c'era già da tempo, era lui in queste settimane che spingeva per trasferirsi in Italia e l'esclusione dall'amichevole contro l'Union Saint Gilloise due giorni fa era un'ulteriore segnale del fatto che l'addio era sempre più vicino.