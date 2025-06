Non solo Arena, 7 giovani talenti della Serie C già nel mirino delle big di Serie A

– che sarà presto seguito da un infrasettimanale che si preannuncia altrettanto movimentato e indicativo nell'ottica della volata per promozione, salvezza e piazzamenti playoff – Che col gol nel 4-1 rifilato dalla squadra di Baldini alla Lucchese ha riscritto il precedente e fresco di record di gol più giovane di sempre, nella terza serie, del milanista Francesco. Che oggi festeggia i 18 anni e che, per le aspettative che lo hanno accompagnato sin dall'inizio della stagione e per la sua frequente spola con la prima squadra, ha da tempo i riflettori puntati addosso.

MILAN, CAMARDA NON BASTA: LA SERIE D E' UN RISCHIO CONCRETO

2008 che provano a consolidarsi, 2009 che iniziano ad affacciarsi sul palcoscenico del professionismo, ma in questa annata sportiva non solo gli unici talenti che la Serie C ha messo alla prova e soprattutto messo in mostra. Bravi a sfruttare l'occasione e a proporsi, per il futuro, come giocatori da seguire con ancora maggiore interesse. Noi ci sentiamo di consigliare 7 profili, annoverando una buona parte dei ruoli rappresentabili in questa sorte di mini-classifica: portiere, difensore, centrocampista ed attaccante.