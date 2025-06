Non solo Koopmeiners: da Diego a Rush, i grandi flop stranieri della Juventus, quasi tutti brasiliani

Dopo una stagione 2023/2024 da protagonista assoluto con la maglia dell’Atalanta (12 gol e 5 assist in 34 gare di Serie A), Teun Koopmeinersavrebbe dovuto essere il trascinatore della Juventus di Thiago Motta, che per strapparlo alla Dea l’ha pagato non poco: 51,3 milioni di euro (pagabili in 4 esercizi) più 9,4 milioni tra bonus, oneri e accessori, che portano la spesa complessiva dell’operazione estiva a 60,7 milioni complessivi. Cui si aggiunge un ingaggio importante da 4,5 milioni netti a stagione fino al 2029.

Ma finora, per svariati motivi (dai compiti richiesti dal nuovo allenatore alle caratteristiche di gioco della formazione bianconera) l’olandese classe 1998 non ha reso come tutti, la società torinese in primis, si aspettavano. Il suo apporto in zona gol è stato pressoché impalpabile in Champions League e si è limitato a 2 gol e 3 assist in campionato, più una rete in 2 presenze di Coppa Italia.

Non è la prima volta nella sua storia che la Vecchia Signora del calcio italiano “sbaglia” il grande colpo straniero: in alcuni casi il giocatore, effettivamente valido, è stato utilizzato a Torino in un ruolo non suo o con compiti tattici differenti che l’hanno portato a non dimostrare il suo effettivo potenziale, in altri invece il suo potenziale è stato sovrastimato.

Da Diego a Rush, vediamo quali sono stati i 10 errori più clamorosi compiuti dal club bianconero nel grande colpo straniero.