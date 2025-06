Norimberga-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Allenamenti ma non solo, per la nuova Juventus di Thiago Motta è il momento di scendere in campo: sfida al Norimberga di Miroslav Klose.

Tocca anche ai bianconeri. A meno di un mese dall'inizio della nuova Serie A, con la Vecchia Signora impegnata contro il neopromosso Como allo Stadium domenica 18 agosto 2024, la Juve gioca la sua prima amichevole estiva contro il Norimberga, squadra della Zweite Liga (seconda divisione tedesca).

Il primo di una serie di test che vedranno impegnata la Juventus entro la metà di agosto: il Norimberga, poi il Brest, un misto tra Next Gen e Primavera e infine l'Atletico Madrid.

Il Norimberga invece, che dalla metà di luglio ha come allenatore Miroslav Klose, ex centravanti di Bayern Monaco, Lazio e Germania, si prepara a partecipare nuovamente alla seconda serie tedesca dopo il dodicesimo posto della scorsa stagione.

Tutte le informazioni su Norimberga-Juventus: quando si gioca, formazioni, dove vederla in tv e streaming.

QUI I MIGLIORI SITI SCOMMESSE ONLINE PER LE PARTITE DELLA JUVENTUS