Nuova Champions, come funzionano i sorteggi? Addio palline, quattro fasi e spazio al super computer

Da questa stagione prenderà ufficialmente il via la nuova super-Champions League che cambierà di molto la più importante competizione per club continentale. Come si potrà accedere e come funziona il nuovo format è cosa nota (VE L'ABBIAMO SPIEGATO QUI), per sapere l'elenco dei club che prenderanno parte all'edizione 2024-25 e se l'Italia avrà o meno 5 squadre all'interno delle urne, invece, si dovrà invece aspettare ancora un po'. Ma come funzioneranno i sorteggi del nuovo torneo? Le modalità, riporta CF sono molto più complicate del passato al punto da prevedere l'addio ad uno storico mezzo di supporto.

ECCO TUTTI I SINGOLI PASSAGGI CHE PORTERANNO ALLA FINALE