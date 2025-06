Nuova Champions League 24/25: come funziona, quante italiane partecipano, novità su format, orari e giorni

La nuova Champions League 2024/25 è ormai alle porte e con essa tutte le novità regolamentari e di format che si porta dietro. Il super girone unico al posto dei gruppi di qualificazione con tutte le squadre che disputeranno otto partite con otto avversari differenti, le 36 squadre qualificate al posto delle 32 attuali, i sorteggi che verranno automatizzati dicendo addio o quasi alle celebri palline.

Ciò che invece rimarrà è la suddivisione dei club in 4 fasce da cui poi verranno estratti, per ciascuna squadra, due rivali da affrontare una in casa e una in trasferta per comporre poi la classifica finale di fine gironi. Ma come funziona la suddivisione? E dove si collocano le squadre italiane (che saranno 5)? Il ranking Uefa degli ultimi 5 anni contribuisce alla formazione delle gerarchie.

