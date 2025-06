Nuovo stadio Milan a San Donato: il progetto approda in Regione. Dal borgo rurale alla mobilità, tutti i dettagli

Novità sul fronte stadio a San Donato per il Milan. Come scrive Il Giorno il progetto che vede la costruzione del nuovo impianto nell’area San Francesco del Comune di San Donato è approdato ieri in Giunta regionale. L’adesione della Regione all’Accordo di programma (Adp) sarà approvata settimana prossima, ieri intanto gli assessori hanno preso atto dell’invito pervenuto dall’amministrazione comunale di San Donato, dei dettagli del progetto del club rossonero e degli elementi critici che dovranno essere verificati e approfonditi con i provvedimenti e l’iter previsti dall’Accordo di programma, a partire dalla Valutazione ambientale strategica (Vas).