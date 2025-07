Oasis a Cardiff, il ricordo di Diogo Jota

Durante un concerto in Galles, Noel e Liam Gallagher hanno ricordato 'ex attaccante morto a causa di un incidente stradale

L'ultimo concerto degli Oasis è stata una delle occasioni in questi giorni per ricordare Diogo Jota, l'attaccante del Liverpool morto a 28 anni a causa di un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto insieme al fratello, anche lui scomparso prematuramente. Nella serata di venerdì 4 luglio i fratelli Liam e Noel Gallagher hanno suonato in concerto in Galles, a Cardiff, e dopo aver cantato Live Forever sullo schermo è apparso un omaggio all'ex giocatore: una sua foto di spalle, con la maglia dei Reds e il numero 20 stampato sulla maglia.