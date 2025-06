Olanda-Turchia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Olanda e Turchia chiude il programma dei quarti di finale di UEFA Euro 2024, all'Olympiastadion di Berlino si decide l'ultima semifinalista degli Europei.

le due nazionali arrivano alla partita in grande condizione. Gli Oranje di Ronald Koeman hanno travolto la Romania con un netto 3-0, trascinati dal talento di Cody Gakpo e Donyell Malen, staccando il pass per i quarti.

Più sofferto ma non meno brillante il trionfo contro l'Austria dei turchi di Vincenzo Montella, unico italiano ancora in corsa per vincere gli Europei: 2-1 con la doppietta di Merih Demiral, ma anche con la strepitosa parata al 95' di Mert Gunok su Christoph Baumgartner.

La vincente tra Olanda e Turchia affronterà in semifinale chi passerà il turno tra Inghilterra e Svizzera.

Tutte le info su Olanda-Turchia: formazioni, dove poter vedere la partita in diretta tv e streaming.

OLANDA-TURCHIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Olanda-Turchia

Data: sabato 6 luglio 2024

Orario: 21:00

Canale tv: Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW