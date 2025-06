Olimpiadi Parigi 2024, calcio: i criteri di qualificazione al torneo, il sistema e tutto il regolamento

Il calcio è tra gli sport più antichi del programma Olimpico, un appuntamento fisso ai Giochi sin dall’edizione del 1900, con l'eccezione di Los Angeles 1932. Il calcio femminile, invece, è stato aggiunto al programma ad Atlanta 1996 e da allora è diventato una delle discipline cardine.

I tornei di calcio alle Olimpiadi di Parigi si disputano, dunque, dal 24 luglio al 10 agosto 2024. La partite si giocano, oltre che al Parc des Princes di Parigi, anche in altre sei città: Bordeaux, Décines-Charpieu, Marseille, Nantes, Nizza e Saint-Étienne. A Tokyo 2020, il Brasile ha vinto la medaglia d'oro tra gli uomini e il Canada tra le donne.

Si parte già dalla giornata di oggi, mercoledì 24 luglio 2024, con le prime gare valide per il torneo. Il programma odierno sarà aperto da Argentina-Marocco e Uzbekistan-Spagna e si chiuderà con Francia-Stati Uniti e Mali-Israele.