Olimpiadi Parigi 2024, chi sostituisce Sinner? Il regolamento e le scelte dell'Italia

L’Italia Team non potrà contare sul numero 1 al mondo del tennis. Jannik Sinner non parteciperà, infatti, alle Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di una tonsillite. L’annuncio del forfait del campione degli Australian Open è arrivato con un post su Instagram, a due giorni alla cerimonia d’apertura dei Giochi di Parigi 2024 (che andranno in scena nella capitale francese da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto).