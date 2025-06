Olimpiadi Parigi 2024, il medagliere: la posizione dell'Italia e la top 10

Gare, sfide, incontri e finali a non finire. Le Olimpiadi di Parigi 2024 regalano emozioni, in una sfrenata corsa all'oro che coinvolge tutte 204 le delegazioni presenti. Dal metallo più prezioso fino ad arrivare a quello meno scintillante (ma pur sempre molto ambito) si accumulano i riconoscimenti al collo degli atleti. Le più grandi nazioni del mondo si danno battaglia per le posizioni nobili, andando a comporre il medagliere di Parigi 2024.

Di seguito il medagliere: