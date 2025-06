Olimpiadi Parigi 2024: Italvolley femminile in finale, niente medaglia per Elia Viviani e Larissa Iachipino

Vanno avanti le Olimpiadi di Parigi 2024, con molti eventi importanti in programma per oggi, giovedì 8 agosto.

E' la giornata delle batterie della 4x100 metri di Jacobs e compagni, mentre Elia Viviani sarà al via nell'omnium di ciclismo su pista. Larissa Iapichino in finale nel salto in lungo, mentre nel calcio si assegna il bronzo in Egitto-Marocco. In campo anche Stati Uniti-Serbia, nella super semifinale del torneo di basket.

Segui il live con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sugli atleti azzurri.