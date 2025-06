Olimpiadi Parigi 2024: bronzo nel ciclismo su pista, Tamberi in finale. Volley maschile ko in semifinale, out il Settebello

Dodicesima giornata ai Giochi Olimpici 2024 in corso a Parigi. In questo mercoledì 7 agosto, l’Italia vuole proseguire la striscia positiva dopo il bronzo di ieri di Mattia Furlani nel salto in lungo. La spedizione azzurra è già certa di una medaglia con Tita/Banti, ma spera di conquistarne altre. Le Olimpiadi entrano nel vivo e sono sempre più le medaglie da assegnare: dal taekwondo con i -49 kg femminili e i -58 kg maschili alla lotta, atletica, pugilato. Le seguiremo, passo dopo passo, su Calciomercato.com.