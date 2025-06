Altre polemiche alle Olimpiadi di Parigi 2024, un argento che proprio non va giù a Filippo Macchi e all'Italia: il ct azzurro Stefano Cerioni è una furia contro i giudici, la Federscherma prepara il ricorso.

Lungo strascico di polemiche dopo la sconfitta di Macchi nella finale del fioretto maschile contro il campione in carica Cheung Ka Long. Il ragazzo pisano era in vantaggio 14-12 e una volta raggiunto dall'avversario ha creduto per due volte di aver piazzato la stoccata decisiva.

Una convinzione che il giudice ha spento due volte, sancendo la ripetizione fino al terzo tentativo, che ha premiato l'atleta di Hong Kong. E ad alimentare la rabbia azzurra anche l'ultima decisione, quella dell'assegnazione del punto del 15-14 a Cheung, che non ha convinto Macchi, disperato e incapace di sorridere sul podio con la medaglia d'argento, ma soprattutto il ct Cerioni, una furia dopo la finale.