Paolo D'Angelo 10 lug 2025 , 09:56 Ultimi aggiornamenti: 10 lug 2025, 09:56

Osimhen-Galatasaray, ci siamo: turchi pronti a pagare 75 milioni di euro in 5 rate, il Napoli attende garanzie bancarie

Victor Osimhen si avvicina sempre di più al Galatasaray: i turchi sono pronti a pagare 75 milioni di euro in 5 rate. Il Napoli attende garanzie bancarie per il via libera definitivo

