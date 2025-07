Osimhen, quale futuro? L'attaccante rientra dal prestito al Galatasaray, ma non rimarrà al Napoli

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Lontano da Napoli, con le piste Galatasaray, Al Hilal e Juventus da monitorare.

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da decifrare. Proviamo a fare chiarezza su quello che sarà il destino dell’attaccante nigeriano, su cui numerosi top club in giro per l’Europa – e non solo – hanno puntato gli occhi in questa sessione di mercato estiva che sta diventando sempre più incandescente giorno dopo giorno.

Partiamo da una certezza: Osimhen dovrà presentarsi il prossimo 17 luglio in Trentino, nel classico ritiro di Dimaro dove il Napoli svolgerà la preparazione in vista della prossima impegnativa stagione. Da regolamento, infatti, tutti i giocatori che rientrano dai prestiti – il centravanti è tornato dalla Turchia, dove ha giocato l’ultima annata con la maglia del Galatasaray – devono essere convocati per il ritiro estivo.