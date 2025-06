Pallone d'oro, i candidati: 2 dell'Inter, 2 della Roma e 1 dell'Atalanta. Nessun italiano, fuori Ronaldo e Messi

Lunedì 28 ottobre a Parigi c'è la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2024. Oggi sono stati annunciati i candidati alla vittoria: nessun italiano, non ci sono calciatori di Juventus e Milan, per la prima volta dal 2003 sono assenti sia Messi, sia Cristiano Ronaldo.

L'attaccante argentino Lionel Messi (37 anni ex Barcellona e PSG, ora in forza all'Inter Miami) ha vinto il Pallone d'oro 8 volte, tra cui l'ultima edizione del 2023.

L'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo (39 anni ex Juventus, Real Madrid, Manchester United e Sporting di Lisbona, ora in forza all'Al-Nassr) ha vinto 5 volte il Pallone d'oro.

Escluso anche l'attaccante brasiliano del Real Madrid, Rodrygo oltre al centrocampista belga Kevin De Bruyne del Manchester City e al centravanti polacco Robert Lewandowski del Barcellona, che si consola con il 17enne nazionale spagnolo Lamine Yamal, il più giovane di sempre a essere candidato al Pallone d'oro.

Nella gallery la lista dei 30 calciatori candidati al Pallone d'oro 2024.