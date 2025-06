Pallone d'Oro, i grandi esclusi: nuova era senza Ronaldo e Messi, out anche Barella, Lewandowski e De Bruyne

Si è affacciata una nuova era per il calcio mondiale. Nella giornata di ieri, sono state ufficializzate le 30 candidature al Pallone D’Oro, il prestigioso riconoscimento assegnato annualmente al giocatore che si è più distinto nel corso dell’ultima annata.

Sarà una grande sfida, in vista dell’assegnazione prevista per il prossimo 28 ottobre a Parigi, per succedere sul trono che, sino allo scorso anno, è stato di proprietà di Lionel Messi, 8 volte vincitore del premio. Tra le numerose stelle in lizza, la palma di favoriti ricade su Vinicius Jr (Real Madrid), Jude Bellingham (Real Madrid) – entrambi campioni d’Europa in carica con i Blancos di Carlo Ancelotti – e Rodri (Manchester City), vincitore e protagonista assoluto degli ultimi Europei vinti con la divisa della Spagna.

Una nuova era, come dicevamo, che ha visto varie assenze importanti: prime su tutte, quelle di Cristiano Ronaldo e dello stesso Lionel Messi che, per la prima volta dal 2003, non saranno in lizza per contendersi l’ambito trofeo (come non lo sarà alcun calciatore appartenente a Milan e Juventus).

Ma le loro mancate candidature fanno eco ad altri grandi campioni del nostro calcio.