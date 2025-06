Pallone d'Oro, la top 30: Lautaro 7°, Lookman 14°, Calhanoglu 20°. Il Dibu Martinez entra nella storia

E' il giorno della consegna del Pallone d'Oro, il premio più ambito nel mondo del calcio a livello individuale. Piano piano, nell'avvicinamento alla cerimonia di stasera al Theatre du Chatelet di Parigi, sui canali social ufficiali della manifestazione cominciano ad uscire i nomi che compongono la top 30 della stagione 2023/2024.

Nella classifica sottostante vi abbiamo mostrato via via i migliori 30 della scorsa stagione, il cui primo, Rodri, ha portato a casa il prestigioso premio di France Football succedendo a Lionel Messi che ha vinto il suo ottavo riconoscimento per il 2022/23.

Sono cinque i giocatori della nostra Serie A inclusi nella classifica: si tratta di Mats Hummels e Artem Dovbyk della Roma (29esimi a pari merito), Ademola Lookman dell'Atalanta (14esimo), Hakan Calhanoglu (20 esimo)e Lautaro Martinez (settimo) dell'Inter.