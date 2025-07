Palmeiras-Chelsea: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Mediaset o Dazn?

La manifestazione planetaria è arrivata ai quarti di finale: le vincitrici dei primi due ottavi si giocano l'accesso alla semifinale e un posto tra le prime quattro del Mondo

Il Palmeiras per sorprendere ancora, il Chelsea per rispettare il pronostico e tenere alto il vessillo europeo in un Mondiale per Club che fino a questo momento non ha risparmiato sorprese. Il Verdao arriva dalla vittoria nel derby brasiliano contro il Botafogo per 1-0 ai supplementari, e sempre ai supplementari i Blues allenati da Enzo Maresca si sono disfatti del Benfica. Due ottavi di finale logoranti nella calda estate americana: quale delle due squadre avrà più benzina nel serbatoio? Sarà anche l'occasione di vedere il classe 2007 Estevao Willian, detto Messinho, affrontare quello che sarà il suo prossimo club: il Chelsea l'ha acquistato un anno fa per lasciarlo in prestito al Palmeiras fino alla fine del torneo in corso.