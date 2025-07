Secondo quarto di finale dopo Fluminense-Al-Hilal con l'eliminazione di Inzaghi, possibile derby brasiliano in semifinale

La prima semifinalista del Mondiale per Club è il Fluminense, che ha eliminato l'Al-Hilal di Simone Inzaghi grazie alla vittoria per 2-1 ed è volato al turno successivo. La squadra di Renato Portaluppi, che prima degli arabi aveva fatto fuori anche l'Inter, affronterà una tra Palmeiras e Chelsea, che si sfideranno stanotte alle 3 nell'altro quarto di finale. Occhi puntati su Estevao, che stasera affronta i futuri compagni di squadra: il Chelsea l'ha già bloccato per 35 milioni di euro, alla fine del Mondiale per Club andrà in Inghilterra. Dall'altra parte del tabellone ci sono Psg-Bayern Monaco (in programma oggi alle 18) e Real Madrid-Borussia Dortmund (oggi alle 22).