Panchina Milan: da De Zerbi a Fabregas, tutti i nomi per l’estate

Sergio Conceicao è ancora l'allenatore del Milan. Anche dopo la sconfitta per 2-1, subita fra tante polemiche contro la Lazio, la dirigenza rossonera ha confermato la fiducia all'allenatore portoghese che, salvo cambi di rotta estremi, dovrebbe portare a termine l'attuale stagione. Un discorso diverso, tuttavia, verrà inevitabilmente fatto in vista dell'estate quando molto di quanto visto quest'anno a Milanello verrà rivoluzionato. Un nuovo direttore sportivo sarà inserito in organico, con lui si arriverà a ragionare sul futuro della panchina e oggi sono tanti i profili che sono finiti sotto la lente di ingrandimento del club.

LEGGI QUI - Milan, tutto sul nuovo ds: le richieste di Tare e Paratici, il ruolo di Moncada e l'imbarazzo di Furlani

L'articolo prosegue qui sotto