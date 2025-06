Paratici verso il Milan: i 10 colpi più costosi dell'ex Juventus

Fabio Paratici e il Milan sono ormai a un passo. L'ex direttore sportivo della Juventus dei nove Scudetti consecutivi sarà il nuovo ds dei rossoneri, gli ultimi summit hanno portato alla fatidica fumata bianca e blindato l'intesa tra le parti.

Si lavora ora agli ultimi nodi, tra cui la definizione dell'area tecnica e l'inserimento di figure che hanno già lavorato con il dirigente piacentino, fino alla posizione di Paratici in merito alle conseguenze dell'inchiesta Prisma.

MILAN-PARATICI: ACCORDO DEFINITIVO VICINO

Il Diavolo si affida a Paratici - attualmente fermo per squalifica fino al 20 luglio - e alla sua conoscenza del mercato per rilanciare il progetto e guardando alla sua esperienza in bianconero sono tanti i colpi importanti perfezionati. Anche a suon di milioni.

I 10 COLPI PIU' COSTOSI - Ma quali sono gli affari più costosi di Paratici? La classifica è inevitabilmente guidata da Cristiano Ronaldo e dai 117 milioni di euro spesi dalla Juventus nel 2018 per strappare il portoghese al Real Madrid, ma dietro a CR7 ci sono altri colpi stellari perfezionati in bianconero e nell'esperienza al Tottenham: una top 10 allargata con tre giocatori a chiudere l'elenco.

