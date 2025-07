Paris Saint-Germain, il Chelsea punta su Donnarumma. Interesse anche di Manchester City e United

Il Chelsea, avversario del PSG nella finale del Mondiale per Club, punta su Donnarumma: ci sono anche City e United. Ma la priorità rimane il rinnovo

Gianluigi Donnarumma sta vivendo forse la miglior stagione della sua carriera. Dopo qualche difficoltà a inizio anno, quando anche la titolarità al PSG era stata messa in dubbio, il numero 1 dei parigini si è riscattato alla grande.

Ha vinto il Triplete, risultando decisivo con le sue parate in Champions League, soprattutto nella lotteria dei rigori contro il Liverpool agli ottavi e nel ritorno dei quarti con l'Aston Villa. Ora è in attesa di giocare la finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, proprio la squadra che, secondo L'Equipe, sarebbe interessata al suo acquisto.

Tra il rinnovo del contratto - in scadenza nel 2026 - le voci su Chelsea e Premier League e un Mondiale per Club da vincere, l'estate intorno a Donnarumma si preannuncia molto calda.