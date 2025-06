Prima e ultima amichevole "nazionale" per l'Atalanta, che domenica alle 18 affronterà il Parma al Tardini in un test importante in vista della Supercoppa Europea con il Real Madrid, il 14 agosto a Varsavia. Mister Gasperini cerca risposte importanti dal suo undici a cominciare da Zaniolo, che potrebbe trovare spazio per la prima volta in nerazzurro.