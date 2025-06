Parma, dominano Suzuki e Valeri. Mandela Keita che fatica: la classifica dei minuti impiegati

Un inizio di stagione da favola con quattro punti conquistati contro Fiorentina e Milan e poi una brusca frenata per il Parma di mister Fabio Pecchia. Arrivati alla sosta per le Nazionali, si può iniziare a fare un primo bilancio di questo avvio di campionato, che ha visto il ritorno della formazione crociata in Serie A dopo tre anni dall’ultima volta. Il calciomercato ha portato nuovi innesti. Di questi alcuni si stanno ancora integrando, mentre altri hanno già trovato una buona condizione. Ecco la classifica dei nuovi innesti col maggior minutaggio.