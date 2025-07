Perché Archie Brown ha scelto il Fenerbahçe e non il Milan

L'esterno sinistro classe 2002 ha sciolto gli ultimi dubbi, mettendo fine a uno degli intrighi di questa prima fase di mercato

Uno degli intrighi di questa prima fase di mercato è stato quello legato al futuro di Archie Brown, esterno sinistro classe 2000 di fronte a un bivio. Meno di 24 ore fa, all'aeroporto di Bruxelles c'erano due aerei pronti a farlo salire: il primo aveva il simbolo del Fenerbahçe e l'avrebbe portato in Turchia, l'altro sarebbe ripartito per Milano, sponda Milan. Il giocatore ha deciso di rimanere in Belgio, prendendosi ancora qualche ora prima di fare una scelta. Nelle ultime ore, però ha sciolto gli ultimi dubbi accettando l'offerta del club turco.