Perché Davide Ancelotti è andato al Botafogo

Dopo anni da vice del papà, il figlio del nuovo ct del Brasile inizia l'avventura da allenatore della prima squadra

Papà Carlo sulla panchina della nazionale brasiliana, il figlio Davide nuovo allenatore del Botafogo. Ed è la prima esperienza da allenatore per Ancelotti junior. E probabilmente è la prima volta che un allenatore italiano si siede sulla panchina del club bianconero. Contratto di un anno e mezzo con scadenza fissata per la fine di dicembre 2026, prende il posto di Renato Paiva che ha guidato la squadra fino al Mondiale per Club: nel torneo che si sta giocando negli Stati Uniti sono stati eliminati agli ottavi nel derby brasiliano col Palmeiras.