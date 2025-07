Perché De Rossi può essere il nuovo allenatore della Sampdoria

L'ex tecnico della Roma è uno dei nomi sulla lista del club blucerchiato dopo la separazione da Evani

Dopo una salvezza raggiunta in extremis dopo la doppia sfida con la Salernitana nei playout, la Sampdoria volta pagina con l'obiettivo di vivere una nuova stagione di Serie B da protagonista puntando alla promozione. Nonostante essere riuscito a evitare la retrocessione in C, l'allenatore dei blucerchiati per la stagione 2025/26 non sarà Evani, la società ha deciso di cambiare e per la panchina sta valutando diversi profili senza ancora aver preso una decisione definitiva. Tra i nomi nella lista della società c'è anche quello di Daniele De Rossi, reduce dall'esonero alla Roma a dicembre dell'anno scorso.