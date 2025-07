Perché il Milan ha venduto Camarda al Lecce

Superata la concorrenza per l'attaccante classe 2008, preso in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Dopo una stagione tra Serie A e Milan Futuro in C, per Francesco Camarda è arrivato il momento di spiccare il volo. L'attaccante classe 2008 ha lasciato per la prima volta i rossoneri per andare a cercare più spazio in una squadra di A che deve salvarsi: ha firmato con il Lecce, in un'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi e il controriscatto che può esercitare il Milan. Al momento nella rosa di Di Francesco c'è ancora Krstovic ma è destinato a partire, al suo posto arriverà un'altra punta e bisognerà capire chi sarà il titolare tra Camarda e l'eventuale nuovo acquisto.

QUANTO GUADAGNA IL MILAN DALLA CESSIONE DI CAMARDA AL LECCE