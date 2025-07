Perché l'Atalanta ha preso Sulemana

L'esterno d'attacco arriva all'Atalanta dal Southampton a titolo definitivo su richiesta dell'allenatore

Il primo volto nuovo dell'Atalanta di Ivan Juric è Kamaldeen Sulemana, esterno d'attacco ghanese classe 2002 preso dal Southamtpon. Dopo aver giocato in Premier League e in Francia con il Rennes, il giocatore arriva in Italia per provare ad affermarsi in Serie A. In poco meno di 20 giorni l'Atalanta ha chiuso un'operazione che non ha visto ostacoli nel corso della negoziazione. L'accordo totale è arrivato sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, dopo che a gennaio scorso si era informato anche il Genoa senza però poi approfondire i discorsi.

QUANTO HA PAGATO L'ATALANTA SULEMANA