Perché la Juventus ha preso David

Ultimi contatti decisivi nella notte: l'attaccante canadese arriva da svincolato ed è pronto a firmare con i bianconeri

Jonathan David alla Juventus, ci siamo. I bianconeri non hanno mai mollato la presa sull'attaccante canadese, e dopo gli ultimi contatti di stanotte tra i dirigenti del club e l'entourage del giocatore siamo arrivati alla chiusura finale della trattativa. Accordo totale tra le parti, nei prossimi giorni il giocatore sarà in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il suo contratto con la Juve. Arriva da svincolato, a parametro zero, dopo la fine del contratto con il Lille con il quale ha deciso di non rinnovare.