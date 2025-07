Perché la Lazio non può fare mercato? I tre parametri violati, quando può tornare a fare acquisti, la strategia di Lotito e la posizione di Sarri

Blocco totale per la Lazio: sforati i tre parametri FIGC su liquidità, indebitamento e costo del lavoro. Niente acquisti né per la prima squadra né per la Primavera, solo uscite fino a gennaio.

Il blocco del mercato imposto dalla Covisoc ha messo la Lazio in una situazione senza precedenti per i capitolini. Per la prima volta, il club non può effettuare alcun acquisto, neanche a parametro zero, né per la prima squadra né per la Primavera.

La decisione della Commissione di Vigilanza Federale è arrivata dopo la verifica del bilancio intermedio al 31 marzo, che ha evidenziato la violazione simultanea di tre parametri imposti dalla FIGC: l’indice di liquidità, quello di indebitamento e il rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi.

La conseguenza è una totale paralisi sul mercato in entrata. La società potrà muoversi solo sul fronte delle cessioni, cercando di rientrare nei limiti richiesti entro il 30 settembre, data del prossimo controllo, con la speranza di ottenere da gennaio il via libera agli acquisti, quando entreranno in vigore i nuovi regolamenti UEFA.

Le difficoltà economiche del club, le scelte della dirigenza, le voci circolate e poi smentite dal club sulle possibili dimissioni di Maurizio Sarri, il futuro dei portieri Mandas e Provedel e l’ipotesi Insigne: tutto ruota attorno a uno scenario che ha cambiato radicalmente i piani estivi dei biancocelesti.