Perché Papu Gomez è andato al Padova

A ottobre scadrà la squalifica e potrà tornare a giocare, in questi mesi si è allenato col Renate e ora ripartirà dalla Serie B

Il Papu Gomez al Padova, è tutto vero. L'argentino ex Atalanta sta per finire di scontare la squalifica inflittagli due anni fa dopo un controllo antidoping al quale era risultato positivo, arriva in biancorosso da svincolato e non vede l'ora di tornare in campo. Quando è stato convocato dal ds biancoscudato Mirabelli il Papu ha valutato la proposta del Padova neopromosso in Serie B confrontandola anche con altre offerte arrivate in questo periodo, l'ha studiata nel dettaglio e si è preso un po' di tempo. Qualche giorno dopo Gomez ha sciolto tutti i dubbi, accettando il progetto Padova con lo stesso entusiasmo di quando arrivò in Italia, a Catania, 15 anni fa.