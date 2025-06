Pioli, addio al Milan: i suoi momenti più belli in rossonero

. Da quel, caratterizzato dal pareggio in extremis dei salentini grazie a Calderoni, adi sabato saranno trascorsi circa 4 anni e mezzo.La prima qualificazione alla Champions League a distanza di 7 anni dall’ultima partecipazione, uno Scudetto che mancava da 11 ed una semifinale di Champions che non si vedeva addirittura dal trionfo del 2007.

In successione, il tecnico emiliano - che con l’ultima giornata di campionato si congederà definitivamente dal pubblico rossonero - ha saputo raccogliere risultati che a San Siro non si vedevano da diverso tempo. Nonostante il suo Milan non fosse lontanamente paragonabili a quello che tra fine anni Ottanta e i primi del Duemila ha scritto pagine leggendarie di questo sport. Attraverso 15 momenti, le 15 partite per noi più significative, ripercorriamo il ciclo di Stefano Pioli alla guida del Diavolo. Tutte all'insegna di quel "Pioli in on fire" che è stata la colonna sonora delle pagine più belle di questa avventura.